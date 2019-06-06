Gölbaşı’nda 2 otomobil çarpıştı Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi Malatya Karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi Malatya Karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametinden Malatya istikametine giden Bülent Balyemez idaresindeki 33 NRT 38 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Mehmet Şenol idaresindeki 02 EH 123 plakalı otomobil 1 Nisan Bulvarı üzerinde çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Sibel Şenol yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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