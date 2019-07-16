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Gölbaşı’nda 15 Temmuz etkinliği

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Demokrasi Meydanında kutlandı.

16 Temmuz 2019 Salı 14:14
Gölbaşı’nda 15 Temmuz etkinliği

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Demokrasi Meydanında kutlandı.


15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 3. Yıldönümü nedeniyle Gölbaşı Demokrasi Meydanında program düzenlendi. Programda 15 Temmuz 2016 tarihinde Gölbaşı ilçesinde yaşananlar Gölbaşı Belediyesi tarafından açılan fotoğraf sergisi gezildi.Anma programına Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, STK temsilcileri ve Gölbaşı halkı katıldı.


Halkın yoğun ilgi gösterdiği program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım veKaymakam Adem Kaya günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.


Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkın tüm gücüyle direndiğini belirterek 251 şehit ve binlerce Gazi olduğuna vurgu yaparak şükran ve minnetle bu günü andıklarını söyledi.


Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise konuşmasında, "Tam 27 gün boyunca bıkmadan, yılmadan, gece gündüz demeden burada, bu meydanlarda nöbet tuttunuz. Bugün de burada, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için toplanmış bulunmaktayız. Bizi bu günlere özgür, bağımsız bir devlet ve millet olarak kavuşturan rabbimize şükürler olsun" dedi.


Konuşmalardan sonra Sela ve Kuran-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz belgeseli izlendi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:14
  1. fotoğraf
  2. sergi

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