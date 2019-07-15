Gölbaşı’nda 15 Temmuz etkinliği Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için mevlidi şerif okutuldu.

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için mevlidi şerif okutuldu.

Gölbaşı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafındanFETÖ’nün darbe girişimi sırasında darbeci askerlere karşı verdikleri büyük mücadele sonucu şahadete eren vatandaşlar için öğle namazı sonrası Ulu Camii’nde mevlidi şerif okutuldu. Mevlit programına Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, belde belediye başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam etti. İlçe müftüsü Abdullah Yıldırım tarafından okunan Mevlid-i Şerif’in ardından camiden çıkan vatandaşlara Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı İskender Yıldırım tarafından pilav ikramında bulunuldu.

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