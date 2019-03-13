ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu bölgede Eymir Gölü ile Mogan'ı birbirine bağlayan Ankara'nın en güzel millet bahçelerinden birini kuruyoruz. Millet bahçemizi de içine alan İmrahor'dan başlayıp, Mogan'a kadar uzanacak 35 kilometrelik Kanal Ankara projesiyle şehrimize gerçekten çok farklı bir eser kazandırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karanfil Caddesi'nde düzenlenen Gölbaşı Toplu Açılış Töreni'nde halka hitap etti.

Sözlerine "Şu ihtişama, şu güzelliğe, şu bütünlüğe bak; işte Cumhur İttifakı" diyerek, başlayan Erdoğan, karşılarında "zillet ittifakı" bulunduğunu vurgulayarak, 31 Mart'ta gereken cevabın verilmesini istedi.

Erdoğan, "Ben size inanıyorum, Gölbaşı buna hazır. Hele hele Cumhur İttifakı'yla bir başka hazır." dedi ve partililerden kapı kapı dolaşarak çalışmalarını istedi.

Gölbaşılıları selamlayan Erdoğan, Pursaklar'da da böyle bir ihtişam bulunduğunu belirterek, son 2 ayda Ankara'daki 7. ilçe mitingini toplu açılış töreni vesilesiyle Gölbaşı'nda yaptıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kepekli Boğazı'ndan bu tarafa indikçe gölüyle, tepeleriyle ferah hayat alanlarıyla tüm farklılıkları ve zenginlikleriyle bambaşka bir iklimle karşılaşıyor, Gölbaşı'na geldiğinizi anlıyorsunuz. Bu güzel ilçemize yaptığımız ziyareti toplu açılış töreniyle 'bir hizmet şölenine dönüştürelim' dedik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, toplam yatırım bedeli 306 milyon lira olan eser ve hizmetlerin resmi açılışını yapacaklarını kaydetti.

Mogan Gölü'nün ilçenin sembolü ve en önemli değeri olduğuna işaret eden Erdoğan, "Gölbaşı'nın hem nüfusu hem cazibesi artınca ister istemez Mogan Gölü de bundan etkilendi. Hemen kolları sıvadık, gölü temizlemeye başladık. Hem dip temizliği yaptık hem de ilave su takviyesiyle gölün canlılığını koruduk." dedi.

Tarama gemileriyle gölü kirleten 3 milyon metreküp çamuru toplayıp borularla başka bir yere taşıdıklarını, kalan çamurun botanik bahçesi yapımında kullanıldığını, temiz suyu da yeniden göle verdiklerini anlatan Erdoğan, Haliç'i de bu şekilde temizlediklerini ifade etti.

- "İş bilenin, kılıç kuşananın"



Bunu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde yaptığını hatırlatan Erdoğan, "İş bilenin, kılıç kuşananın." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 4,5 yıl daha cumhurbaşkanlığı görevini yürüteceğini, Büyükşehir'de Mehmet Özhaseki, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek ile el ele vererek hem Gölbaşı'nı hem Ankara'yı daha da tırmandıracaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar 70 milyon liralık yatırımla Mogan'ı büyük oranda temizledik. Şimdi daha derine inerek Mogan'ı hem insanlar hem burada yuva kurmuş kuşlar ve balıklar için çok daha kaliteli bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Bu bölgede Eymir Gölü ile Mogan'ı birbirine bağlayan Ankara'nın en güzel millet bahçelerinden birini kuruyoruz. Millet bahçemizi de içine alan İmrahor'dan başlayıp, Mogan'a kadar uzanacak 35 kilometrelik Kanal Ankara projesiyle şehrimize gerçekten çok farklı bir eser kazandırıyoruz. Bu projenin içinde gençlik ve bilim merkezlerinden kamp alanlarına, meyve bahçelerinden müzeye kadar pek çok birim yer alacak. Ankara'nın güneyinin çehresini değiştireceğine inandığım bu projenin temelini çok yakında atıyoruz. Ülkemizin ilk endemik coğrafi işareti de sadece Gölbaşı civarında yetişen sevgi çiçeğine verildi. Bugün resmi açılışını yaptığımız eserlerden biri de Konya yolu boyunca inşa ettiğimiz köprülü kavşaklardır. Konya yolu üzerindeki ulaşımı hem sizler hem de bu güzergahı kullanan herkesi için kolaylaştıran bu köprülü kavşakların da hayırlı olmasını diliyorum."

- "Çok önemli yatırımlara imza attık"

Gölbaşı Anadolu Lisesi başta olmak üzere, eğitim yatırımlarının da şehre kazandırdıkları hizmetler arasında bulunduğunu ifade eden Erdoğan, belediyenin gerçekten çok önemli yatırımlara imza attığını, Gölbaşı'na bambaşka bir hava kazandıran şehir parkı, mahallelere yapılan 53 ayrı park, semt sahaları, aile yaşam merkezleri, spor merkezleri, kültür merkezleri gibi toplam 209 projenin belediye tarafından hizmete sunulduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eserleri Gölbaşı'na kazandıran kurumları ve belediyeyi tebrik etti.

Gölbaşı'na bugüne kadar çok sayıda eser kazandırdıklarını belirten Erdoğan, "Eğitimde bin 341 derslikli 86 okul inşa ederek, 2 bin 574 öğretmen atayarak ilçemizin gelişimine uygun bir alt yapı kurduk. Ayrıca Ankara ve Gazi üniversitelerimizin ilçemizde kampüsü bulunuyor. Üniversite öğrencilerimiz için 3 bin 512 yatak kapasiteli yurtlar açtık. Gölbaşı'na gençlik merkezi kazandırmak için çalışmalara başladık. İlçemize inşallah önümüzdeki yıl hizmete açacağımız yeni bir devlet hastanesi yapıyoruz. Ayrıca ilçemize yeni bir ağız diş sağlığı merkezi de kazandıracağız." diye konuştu.

Erdoğan, ülkede nüfusu 250 binin altındaki yere açılan tek sağlık, hayat merkezi, kanser taraması, gebelik, aşılama ve obezite birimleri, spor salonu, okul sağlığı ünitesinin Gölbaşı'nda hizmet verdiğini, Konya yolunda halen devam eden yol ve köprülü kavşak çalışmalarının da bu yıl tamamlanacağını bildirdi.

(Sürecek)