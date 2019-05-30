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Gölbaşı itfaiyesi modernize ediliyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ilçe halkına daha verimli hizmet verebilmek için personel takviyesinin yanı sıra itfaiye araçlarına genel bakım ve onarım yaptırdı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:54
Gölbaşı itfaiyesi modernize ediliyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ilçe halkına daha verimli hizmet verebilmek için personel takviyesinin yanı sıra itfaiye araçlarına genel bakım ve onarım yaptırdı.


Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yenileme çalışmaları kapsamında itfaiye araçlarına genel bakım ve onarımının yanında ilk defa köpükle yangına müdahale için hava basınçlı köpük sistemini de aktifleştirdi. İtfaiyecilik mesleğinin dünyada en önemli mesleklerin başında geldiğini kaydeden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Yangın ve afetlerde vatandaşın canını ve malını kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye atan itfaiyeciler çok kutsal ve ulvi bir görevi yenine getiriyorlar. İtfaiye ekip ve ekipmanlarımızın modernizasyonu hem itfaiye amirliğimizin çalışmalarını kolaylaştırmak hem de halkımıza daha iyi ve güvenilir bir hizmet sunmak açısından çok önemlidir. Bu yüzden hizmet kalitemizi artırma yolunda ekip ve ekipmanlarımızı yenilemeye devam ediyoruz. İtfaiye araçlarımızın kaporta boyaları, her mevsime uygun tüm bakım ve onarımları elden geçirildi. itfaiye araçlarına genel bakım ve onarımının yanında, ilk defa, köpükle yangına müdahale için hava basınçlı köpük sistemini de aktifleştirdik. Ayrıca kurumlardan gelen istekler karşısında sürekli yangın söndürme ve kurtarma seminerleri ve tatbikatları yapıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:54
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