Gölbaşı ilçesinde yaz spor okulları açıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarının açılış töreni Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti.

Yaz spor okullarının açılış törenine sporcular ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Açılış törenine katılan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yaz spor okullarının bu yıl yedi branşta faaliyet gösterdiğini söyledi. Spora ve sporcuya verdikleri desteklerinin her geçen gün artacağını belirten Başkan Yıldırım, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek için belediye olarak spora büyük önem veriyoruz. Amacımız yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın sağlıklı ve zinde yetişmelerine katkı sunmak. Bu yıldan sonra branş sayımızı ve yaz spor okullarımızın kapsamının genişletmek için gerekli çalışmalara başladık. Bizlere destek veren ilçe gençlik ve spor müdürlüğüne, fedakar antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.