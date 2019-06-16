Gölbaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın bahçesinde meydana gelen ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın bahçesinde meydana gelen ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesiYeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir binanın bahçesinde bulunan kuru otlar bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Yükselen alevleri gören mahalle sakinleri evlerindeki musluk suyu ile yangına müdahale ederken, durum itfaiye ekiplerine de bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.