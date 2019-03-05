Gölbaşı ilçesinde öğrencilere güvenlik semineri

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma, internet güvenliği ve trafik kuralları konusunda seminerler verildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğive Trafik Denetleme Büro Amirliğince, polis sorumluluk alanında bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde, kişisel güvenlik ve suçtan korunma, internet güvenliği ve trafik kuralları konusunda seminerler verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünden, “Her iki birimimiz tarafından da öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde bin 600 civarında öğrencimize ulaşılmıştır. Çalışmalarımız mart ayı sonuna kadar da devam edecektir. Özellikle lise öğrencileri, günümüz sorunlarından biri olan İnternet Güvenliği ve Sosyal Medya hakkında bilgilendirilmişlerdir. Öğrencilerimizin suçtan ve suçlulardan korunması adına okul dışında ve çevresinde de tüm birimlerimizle özverili bir şekilde çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.