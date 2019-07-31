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Gölbaşı ilçesinde mezarlıkların bakımı yapılıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:40
Gölbaşı ilçesinde mezarlıkların bakımı yapılıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı.


Belediye Başkanı İskender Yıldırım yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mezarlığından başlanan çalışmaların ilçedeki bütün mezarlıklarda devam edeceği belirtildi. Mezarlıklar içerisinde bulunan taşların temizleneceği, ağaçların budanacağı, mezarlıkları ziyaret eden vatandaşların rahat etmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:40
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