Gölbaşı ilçesinde mezarlıkların bakımı yapılıyor Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı.

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mezarlığından başlanan çalışmaların ilçedeki bütün mezarlıklarda devam edeceği belirtildi. Mezarlıklar içerisinde bulunan taşların temizleneceği, ağaçların budanacağı, mezarlıkları ziyaret eden vatandaşların rahat etmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı öğrenildi.

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