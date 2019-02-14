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Gölbaşı İlçesinde afet konutları tapu toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi Hürriyet Mahallesinde yapılan afet konutlarının tapularıyla alakalı toplantı düzenlendi.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:05
Gölbaşı İlçesinde afet konutları tapu toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi Hürriyet Mahallesinde yapılan afet konutlarının tapularıyla alakalı toplantı düzenlendi.


Belediye konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman AFAD İyileştirme Şube Müdürü Tevfik Deniz, Adıyaman AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü Harita Mühendisi Recep Karasakal, Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Özbay, Belediye Yazı İşleri Müdürü Halis Kısakara ve konutların hak sahipleri katıldı. Toplantıda konuşan Adıyaman AFAD İyileştirme Şube Müdürü Tevfik Deniz, “Gölbaşı İlçesi Örenli Köyünde 1969 yılında meydana gelen yer kayması afeti nedeni ile konutları heyelan afetine maruz kalan 119 hak sahibine Mülga İmar İskan Bakanlığı- Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Hürriyet Mahallesinde 116 adet afet konutu 1973 yılında yapılmış ve hak sahiplerine teslim edilmiştir. Afet konutu yapılan alanda mülkiyet sorunu bulunduğundan dolayı şimdiye kadar tapu verilememiştir. Kamulaştırma İle ilgili olarak, Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 57 bin 518 metrekare alanın kamulaştırması yapılmıştır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 8 bin 320,97 metrekarelik alanda kamulaştırma yapılmıştır. Şimdiye Kadar toplam 65 bin 841,97 metrekarelik alanın kamulaştırması yapılmıştır. 5 bin 404, 03 metrekarelik alanın kamulaştırması yapılacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:05
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