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"Golan Tepelerine atılan roket imha edildi"

- İsrail ordusu, Golan Tepelerine atılan bir roketin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı

20 Ocak 2019 Pazar 15:57
"Golan Tepelerine atılan roket imha edildi"

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepelerine atılan bir roketin hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Kısa süre önce Golan Tepelerine atılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, roketin nereden atıldığına ve olaya ilişkin detaya yer verilmedi.

İsrail basını ise söz konusu roketin Suriye'den atıldığını yazdı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 15:57
  1. İsrail
  2. Suriye

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