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"Golan Tepeleri Arap toprağıdır"

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri:"Golan Tepeleri uluslararası yasalarla da teyit edildiği üzere Arap toprağıdır"

27 Mart 2019 Çarşamba 12:30
"Golan Tepeleri Arap toprağıdır"

KAHİRE (AA)- Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Washington'da yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri'nin Arap toprağı" olduğunu söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şükri'nin, Amerikalı mevkidaşı Pompeo ile Washington'daki Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirdiği görüşmede , ülkesinin Golan Tepeleri konusundaki sabit tutumunu hatırlatarak, "Golan Tepeleri uluslararası yasalarla da teyit edildiği üzere Arap toprağıdır." dediği aktarıldı.

Kamuoyuna fazla detay verilmeyen açıklamada, söz konusu görüşmede Filistin meselesi ile Suriye, Yemen ve Libya krizi gibi bölgesel ve uluslararası konuların da değerlendirildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı. ABD'nin bu kararını Arap Birliği kınarken, diğer Arap ülkeleri de tepki göstermişti.

Golan Tepeleri'ni 1967 Arap-İsrail savaşında işgal eden İsrail, 1981 yılında ise ilhak ettiğini duyurmuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, temaslarda bulunmak üzere pazartesi günü ABD'ye gitmişti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:30
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