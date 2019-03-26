Golan tepeleri neden önemli? Projenin savunucusu FDD!

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri üzerindeki terörist İsrail egemenliğini tanıyan imzası tartışılmaya devam ederken dünyadan tepkiler de gelmeye devam ediyor. Golan tepeleri ekseninde yaşanan gelişmeleri değerlendiren gazeteci yazar Ceyhun Bozkurt, Golan tepelerinin İsrail açısından önemini belirterek Doğu Akdeniz boru hattı ile ilişkisini kaleme aldı. Bozkurt’un yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Golan tepeleri, İsrail açısından ayrıca tatlı su kaynaklarını barındırması itibariyle de önemli. Örneğin Oslo Antlaşması’nın imzalandığı ve Golan’ın boşaltılmasının ciddi olarak tartışılmaya başlandığı dönemde, hem İzak Rabin hem de Şimon Perez hükümetlerinde Tarım Bakanlığı yapmış Ya'acov Tsur’un şu sözleri Golan Tepeleri’nin su kaynağı açısından önemini özetliyor: “Golan’ın su kaynakları ülkenin (İsrail’in) geleceği konusunda kritik, yaşamsal ve ulusun kaderini etkileyecek bir öneme sahiptir. Söylemeliyim ki, bu suyun herhangi bir kaynakla değiştirilme olasılığını ben bilmiyorum.” (Jerusalem Post, 27 Aralık 1995)

İsrail’de yayınlanan bazı resmi raporlarda Golan’dan çekilmenin İsrail su sistemini büyük oranda etkileyeceği ve bu su açığının planlanmış deniz suyu arıtma tesislerinde üretilecek suyla karşılanması gerekeceği belirtilmektedir. (Golan Tepeleri’nin su kaynakları açısından önemi için Su Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız’ın 2009 yılı Ekim ayında Cumhuriyet Gazetesi Strateji ekinde yayımlanan “Golan Tepeleri ve Hidro-Strateji” başlıklı makalesini okumasını öneririm. Yazı, internette de bulunuyor) İsrail’in Fırat ve Dicle havzalarını PKK üzerinden devletleştirerek, bu iki nehri kontrol etme isteğini de su meselesi başlığı altında değerlendirebiliriz.

Özetle Golan Tepeleri İsrail açısından hem Doğu Akdeniz bütününe yayılacak bir şekilde enerji hem de su kaynakları açısından stratejik bir öneme sahip.

Trump’ın açıklamasının şifreleri

Bu denklem çerçevesinde Trump’ın “Golan Tepeleri” çıkışını anlamaya çalışalım. Öncelikle son olarak İsrail’in Kanal 12 televizyonunun, Trump’ın “İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini" tanıyan belgeyi gelecek hafta imzalayacağını duyurduğunu belirtelim ve Trump’ın açıklamasının şifrelerini çözmeye çalışalım.

Trump’ın açıklamasının nedenlerinden biri, Nisan ayında erken seçime gidecek İsrail’de Binyamin Netanyahu’nun elini güçlendirmek. Böylece Ortadoğu’nun kan gölüne dönmesinin sorumlularından birinin koltuğunu sağlama almaya çalışacaklar.

İkinci ve daha önemli nedeni de şu: Aktardığımız bilgilerde geçen petrol ve doğalgaz rezervi, İsrail’i bir anda Ortadoğu’nun petrol ve doğalgaz satıcıları listesinde zirveye taşıyacak. Ancak İsrail’in önündeki engel, Golan Tepeleri’nde işgalci olması. BM’de İsrail’in Golan’daki varlığını işgal olarak kabul ediyor. İşgalci güç olduğu için İsrail Golan’daki doğalgaz ve petrolü satamaz. Ancak ve ancak “Bu topraklar İsrail’indir” diye bir oldu bitti yaparsan, satışın önünü açarsın. Bu tür oldu bittiler konusunda uzman olan Amerikan yönetimi, Trump’ın bu çıkışıyla işte bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Çıkan doğalgazı ve petrolü İsrail şirketleri ile birlikte Amerikan şirketleri satacak. Özellikle Leviathan sahasında Amerikalı Nobel Enerji öne çıkıyor.

Doğu Akdeniz boru hattı

Peki satış nasıl gerçekleştirilecek? İşte bu konuyla ilgili Türkiye’yi çok daha yakından ilgilendiren bir fotoğraf karşımıza çıkıyor.

Hatırlanacağı üzere 20 Mart’ta Kudüs’te ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bir toplantı yaptı. Bu toplantının en önemli gündem maddesi, Doğu Akdeniz’de, aktardığımız sahalarda bulunan doğalgazın Avrupa’ya taşınmasıydı. Bu zirvede 3 ülke ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi East-Med (Uzun adı East Mediterranean, yani Doğu Akdeniz) adı verilen boru hattı konusunda anlaşmaya vardılar. Genie Enerji, Nobel Enerji gibi şirketlerin merkezinde olduğu boru hattı projesine göre, bu doğalgaz rezervi Girit üzerinden İtalya’ya uzanacak. Bu boru hattının güvenliği sağlamak için de İsrail ve Yunanistan arasında, Türkiye’nin tepkisini çeken bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre Girit Adası’na çok geniş bir alanı kapsayacak şekilde radar üssü kurulacak. Böylece Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz’de kuşatılmış olacak.

Projenin savunucusu FDD

Diğer bilgileri sonraki yazıma bırakarak bu satırlara son vermeden önce Türkiye’yi ilgilendiren çok ilginç iki ayrıntıyı aktarmak istiyorum. Bunlardan birincisi şu: Netanyahu, Trump başkanlık görevini 20 Ocak 2017 tarihinde devraldıktan sonra Şubat ayında Washinton’a gitmişti. Basına, görüşmede Netanyahu’nun Trump’tan İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki yasadışı işgalini tanımasını istediği yansımıştı. İşte bu ziyaretin sona ermesi ve Netanyahu’nun Washington’dan ayrılmasından sonra Genie Enerji şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi Rupert Murdoch’un gazetesi Wall Street Journal’da bir makale yayımlandı. İsrail yanlısı “düşünce kuruluşu” Demokrasileri Savunma Vakfı (Foundation For Defense of Democracies-FDD) İcra Direktörü Mark Dubowitz, ABD’nin Golan’daki İsrail kontrolünü tanımasının kazanç olacağına yönelik bir yazı yazdı.

“Eee bunları sözü geçen yazılarda okuduk. Ayrıntı bunun neresinde” diyebilirsiniz. Ayrıntı makalenin yazarı, yani Mark Dubowitz. Dubowitz, ABD’de Türkiye’ye karşı silah olarak kullanılan Reza Zarrab davasında bilirkişi olarak atanan iki kişiden biriydi. Dubowitz ayrıca Türkiye’de, tutuklu bulunan Adnan Oktar ile bağlantılarıyla da konuşulmuştu. Hatta Adnan Oktar ekibinin 17-25 Aralık sonrası Dubowitz’i Ankara’da CHP Genel Merkezi’ne götürdüğü ve yetkililerle görüştürdüğü iddia edilmişti. Dubowitz’in üst düzey yöneticisi olduğu FDD’nin Türkiye masasının başında da tanıdık bir isim bulunuyor: ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman. Ayrıca 15 Temmuz'dan bir ay önce "Türkiye'de darbe olabilir" diyen John Hannah ile FETÖ bağlantıları ile bilinen ve ABD'de yaşayan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'de FDD Türkiye masasında yer alıyor.

Bu nota şimdilik virgül koyarak ikinci önemli ayrıntıyı aktaralım. Malum Murdoch Türkiye’de Fox TV’nin sahibi. Bu kanalda, çok üst düzey bir siyasi parti temsilcisinin son dönemlerde çok tartışılan eşinin ciddi bir etkisi olduğu belirtiliyor. Bu kişiyi bulmak da size kalsın.

Son söz, yukarıda aktardığımız planın önündeki en büyük engel olarak Türkiye görülüyor. Türkiye’nin bu planı bozmak için kaldırdığı gardını düşürmek için de bütün güçleriyle ülkemize saldırıyorlar.

Bu fotoğrafa bakınca beka sorunu olup olmadığı değerlendirmesini sizlerin yapmasını istiyorum.