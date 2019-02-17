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Göl manzaralı kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

Elazığ’da gölmanzarasıyla dikkat çeken ve ayrı bir güzellik sunan Hazar Baba Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

17 Şubat 2019 Pazar 12:00
Göl manzaralı kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

Elazığ’da gölmanzarasıyla dikkat çeken ve ayrı bir güzellik sunan Hazar Baba Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan Hazar Baba Kayak Merkezi hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Elazığ, Diyarbakır, Tunceli, Malatya, Mardin ve Batman başta olmak üzere birçok ilden gelen vatandaşlar, doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü’nün manzarasında kayak yapmanın keyfini çıkartıyor. Tecrübeli kayakçıların da ilgi gösterdiği 1300 rakımlı kayak merkezinde acemi kayakçılar ise düşe kalka kayak yapıyor. Aileleriyle gelen çocuklar ise kızaklarla kayarak karın tadını çıkartıyor.


Hafta sonlarını değerlendirmek amaçlı kayak yaptıklarını belirten Zülfü Bulut, “ Burası eşsiz bir yer. Göl manzaralı bir yer. Pisti ve hizmeti ile güzel. Biraz daha geliştirilmeli ve pistleri uzatılmalı. Kayak severlere burayı tavsiye ediyorum. Güzel bir yer” dedi.


Hazar Baba’nın bölgedeki en güzel kayak merkezlerinden biri olduğunu aktaran Atakan Aksu ise, “Elazığ için güzel bir ortam. Göl manzaralı olarak Türkiye’de başka kayak merkezi yok. Bu noktada bölge halkı Malatya, Diyarbakır ve Bingöl’den gelenler oluyor. Güzel bir spor. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederiz. Eğlenilecek güzle bir ortam” diye konuştu.


Çocuklarıyla her hafta sonu olduğu gibi kayak yapmaya geldiklerini dile getiren Alper Akiper’de “Hafta sonu işimiz elverdiğince kayak yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir yer. Ama daha fazla emek verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:00
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