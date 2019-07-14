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Göl: "İlan ve abonelik konusunda ayrımcılık istemiyoruz"

Yerel Medya Güçbirliği Platformu Başkan K.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:35
Göl: "İlan ve abonelik konusunda ayrımcılık istemiyoruz"

Yerel Medya Güçbirliği Platformu Başkan K. Yalçın Göl, Adana ve ilçelerinde yayıncılık faaliyetinde aktif olan haftalık, 15 günlük ile aylık gazetelerin son zamanlarda göz ardı edildiğini ve yok sayıldıklarını söyledi.


Yerel Medya Güçbirliği Platformu Başkanı Kamil Yalçın Göl ile üyeler Halise Tekbaş, Hasan Hüseyin Türk, Cengiz Durak, Halim Öztoprak ve Hüseyin Azar, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak ve Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik’i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Başkan K. Yalçın Göl ziyarette yaptığı konuşmada, platform adına hazırladıkları "ilan ve abonelik" açıklaması hakkında bilgi vererek, Adana ve ilçelerinde yayıncılık faaliyetinde aktif olan haftalık, 15 günlük ile aylık gazetelerin son zamanlarda göz ardı edildiğini ve yok sayıldıklarını belirtti.


Basın İlan Kurumunun düzenli yayınlar ve Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin basın protokol listelerinde yer alan gazeteler ile internet haber portallarının bu ötekileştirmenin karşısında olduğunu belirten Göl, ilan ve abonelik konusunda ayrımcılık istemediklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:35
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