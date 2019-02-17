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Gökyüzünde görülen parlak bir cisim dikkat çekti!

Kastamonu’da gece saatlerinde gökyüzünde görülen parlak bir cisim vatandaşların dikkatini çekti.Bazı vatandaşlar cismin UFO olduğunu iddia etti.

17 Şubat 2019 Pazar 08:06
Gökyüzünde görülen parlak bir cisim dikkat çekti!

Parlak cisim saat 23.00 sıralarında Kastamonu merkez Kuzeykent Mahallesi'nden görülmeye başlandı.

Merak konusu oldu

Tanımlanamayan cisim, gökyüzünün açık olmasından dolayı parlaklığı ile dikkatleri üzerine çekti.

Etrafına verdiği parlaklık ile gözle görülebilen cisim büyük merak konusu oldu. Bazı vatandaşlar cismin UFO olduğunu öne sürdü.

Kamera ve cep telefonları ile görüntülenen cismin gerçekte ne olduğu konusunda bilgiye ulaşılamadı.

 

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 08:06
  1. Kastamonu
  2. UFO

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