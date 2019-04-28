Gökyüzünde yüzlerce uçurtma

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi her yıl gerçekleştirdiği 23 Nisan Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Bandırma sahil bandında gerçekleşen 23 Nisan Uçurtma Şenliği etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi. Sürpriz yarışmalar, ödüller ve ikramların olduğu etkinliğe ilgi yoğundu. Yüz boyama, balon katlama, palyaço ve süper kahramanlar gibi animasyon gösterilerinin yer aldığı etkinlik coşku dolu bir çocuk şenliğine dönüştü. 31 Mart yerel seçimlerinden dolayı etkinlik gecikmeli oldu.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun “BANVİT’in destekleriyle her yıl sponsor olduğu bu yılda Bandırma Belediyesi tarafından geleneksel hale getirdiğimiz uçurtma şenliğine katıldığınız için çok teşekkür ederim. Seçimlerden önce çıktığımız bu yolda çocuklarımızla birlikte Mart’ın sonunu çocuklarımızla birlikte bahar yapmak için geldik. Önceki yıllarda BANVİT tertipliyordu. Artık bundan sonra da uçurtma şenliğini Bandırma Belediyesi’nin çatısı altında yapılacak. Temel amacımız. Çocuklarımızın gelişen teknoloji ile cep telefonu, tablet gibi cihazlardan uzak tutmaktır. Aynı zamanda da sosyal, kültürel alanda da katılım sağlayarak bir organizasyon gerçekleştirmektir” dedi.