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Gökyüzünde yeni bir gök cismi keşfedildi

Bilim insanları, güneş sistemi dışında çok güçlü manyetik alana sahip olan bir gök cismi keşfedildiğini duyurdu.

05 Ağustos 2018 Pazar 22:25
Gökyüzünde yeni bir gök cismi keşfedildi

Güneş Sistemi dışında güçlü manyetik alana sahip ve gezegene benzeyen bir gök cismi keşfedildi.

Science Daily'nin haberine göre, keşif, Arizona Üniversitesinden Melodie Kao liderliğindeki bilim insanları tarafından, Ulusal Bilim Vakfı Karl G. Jansky Radyo Astronomi Gözlemevi vasıtasıyla yapıldı.

Gök bilimciler, SIMP J01365663+0933473 olarak adlandırılan gök cisminin, Jüpiter'inkinden 200 kat daha güçlü manyetik alana ve gezegen kütlesine sahip olduğunu açıkladı.

'Serseri' olarak nitelendirilen gök cisminin, uzayda bir yıldızdan bağımsız dolaştığı belirtildi. Kao, keşfedilen gök cismine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kahverengi cüce (sönmüş yıldız) ile gezegen arasındaki sınırda bulunan bu gök cismi, hem yıldız hem de gezegenlerde manyetik süreçleri anlamamıza yardım etme potansiyeline sahip." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 22:25
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