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Gökyüzünde '15 Temmuz’u unutturmayacağız' pankartı açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem uçuşu yapan AK Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, '15 Temmuz’u unutturmayacağız' yazılı pankart açtı.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:55
Gökyüzünde '15 Temmuz’u unutturmayacağız' pankartı açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem (ikili) uçuş yapan AK Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, havada "15 Temmuz’u unutturmayacağız" yazılı pankart açtı.

Sarıhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yamaç paraşütü pilotu Emrah Karayiğit ile Babadağ'ın bin 700 metre pistine çıktı.

Hazırlıklarının ardından uçuş yapan Sarıhan, gökyüzünde "15 Temmuz'u unutturmayacağız" yazılı pankart açtı.

Sarıhan'ın gökyüzündeki uçuşu pilot tarafından aksiyon kamerası ile görüntülendi.

İnişin ardından gazetecilere açıklama yapan Sarıhan, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeli yönlendirmesi ve Türk milletinin dik duruşuyla bertaraf edildiğini hatırlattı.

Sarıhan, şehitlerin anısına farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Ülkemizin her köşesi çok güzel. Bu güzelliklerde yabancıları ağırlıyoruz. Eğer 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı kendi yurdumuzda yabancı olarak kalacaktık. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın, memleketimizin başına böyle bir musibet bir daha göstermesin." dedi.

15 Temmuz gibi olayların bir daha yaşanmaması adına dikkati çekmek amacıyla gökyüzünde pankart açtığını dile getiren Sarıhan, 15 Temmuz’da şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

 

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:55
  1. Muğla
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