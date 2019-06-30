0553 313 94 23

Göksu’ya yeni semt parkı

Kepez Belediyesi, Göksu Mahallesi’nde bulunan 6862 ve 6867 sokakların kesişme noktasına 2 bin 732 metrekare yeni bir semt parkı inşa ediyor.

30 Haziran 2019 Pazar 10:42
Göksu’ya yeni semt parkı

Kepez Belediyesi, Göksu Mahallesi’nde bulunan 6862 ve 6867 sokakların kesişme noktasına 2 bin 732 metrekare yeni bir semt parkı inşa ediyor.


Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin dört bir yanında hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İlçe sakinlerine yeni yaşam alanları kazandıran Kepez Belediyesi, Göksu Mahallesi’nde bulunan 6862 ve 6867 sokakların kesişme noktasına da yeni bir semt parkı inşa ediyor. Toplamda 2 bin 732 metrekare alana sahip parkta, diğer tüm semt parklarında olduğu gibi oturma grupları, pergoleler, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kamelyalar yer alacak. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, yeşil alanların da oluşturulacağı Göksu Mahallesi semt parkı, Antalya’ya özgü çeşitli ağaçlarla donatılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik zammı sonrası doğal gaz tarifeleri de değişti
    1. Elektrik zammı sonrası doğal gaz..
    2. Türkiye'den büyük 'alternatif' hamle!..
    3. TESK Başkanı Palandöken: “Esnaf..
    4. LGS tercih başvuruları yarın başlıyor
    5. Hayallerini mayaladı, bisikletine..
    6. SABİM'e 15 yılda 25 milyon başvuru
    7. Elazığ’da motosiklet hırsızlığı,1..
    8. Mazıdağı’nda mercimek hasadı sürüyor
    9. Ordu’da ‘Kendini keşfet’ masası
    10. Hakkari’de çekirge istilası
    11. Bahçeden su motoru çalan 2 şüpheli..
    12. Yeteneğini kursta fark etti
    13. Madensuyunu seviyoruz
    14. (Özel) Meteoroloji’den korkutan..
    15. Aile hekimi Samsun’da sağlığına kavuştu
    16. Göksu’ya yeni semt parkı
    17. Trump ve Kim silahsızlandırılmış..
    18. Ara Güler’e Japonya’da muhteşem açılış
    19. Tenisin zirvesi Wimbledon ilk kez 4K..
    20. Kepez’de yeşil seferberliği
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı