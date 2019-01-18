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Göksun-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı

Kahramanmaraş'ın kuzeyinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 gündür kapalı bulunan Göksun-Kayseri kara yolu trafiğe açıldı- Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta 331 mahalleye ulaşım sağlanamıyor- Kahramanmaraş'ta enerji nakil hatlarındaki arıza nedeniyle 70 mahalleye elektrik verilemiyor

18 Ocak 2019 Cuma 13:01
Göksun-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ın bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 gündür kapalı olan Göksun-Kayseri kara yolu trafiğe açıldı.

Kahramanmaraş'ın kuzeyinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 gündür kapalı bulunan Göksun-Kayseri kara yolunda, ekiplerinin çalışmaları sonucu trafik akışı yeniden sağlandı.

Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçeleri ile Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinde ise 150 mahalleye ulaşım yapılamıyor.

Kapanan mahalle yollarının açılması için Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerin çalışması sürüyor.

Enerji nakil hatlarındaki arıza nedeniyle 70 mahalleye de elektrik verilemiyor.

- Adıyaman

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde 35 köy ile 71 mezraya ulaşım sağlanamadığını bildirdi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü anlatan Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin aralıksız görev yaptığını kaydetti.

- Malatya

Malatya'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsaldaki 75 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Hekimhan'da 17, Pütürge'de 13, Darende'de 7, Yazıhan ve Kuluncak'ta 6'şar, Arapgir ile Yeşilyurt'ta 5'er, Doğanyol ve Battalgazi'de 4'er, Arguvan ve Akçadağ'da 3'er, Kale ve Doğanşehir ilçelerinde ise birer mahalleye kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan 75 mahallenin toplam bin 58 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.


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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 13:01
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  5. Yurtta Kış

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