Göksu, seçim startını verdi

Demokratik Sol Parti Belediye Başkan Adayı Mutlu Göksu 30 araçlık konvoy ile Çıldır´da seçim startını verdi.

Demokratik Sol Parti Çıldır İlçe Başkanı Osman Ada, partililer ve Çıldır halkımın katılımıyla gerçekleşen açılışa halk yoğun ilgi gösterdi.

Partilileri ve seçmenleri selamlayan Göksu, Partililerle beraber seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Açılıştı seçmenlere ve partililere hitap eden Demokratik Sol Parti Çıldır İlçe Başkanı Osman Ada “Katılım sağlayan bütün partililere ve Çıldır halkına teşekkür ederim.Mutlu kardeşimle birlikte iyi sonuçlar alarak ak güvercinin Çıldır´da ki gücünü göstereceğiz” dedi.

Demokratik Sol Parti Belediye Başkan Adayı Mutlu Göksu “Beni yalnız bırakmayarak, gönülden destek sunan herkese teşekkür ederim. Seçim koordinasyon merkezimizin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlerinin huzurunda dürüstlüğü ve çalışkanlığı tüm dünya tarafından kabul edilen, partimize dürüstlüğü ve çalışkanlığı bir misyon olarak yüklemiş olan rahmetli kurucu Genel Başkanımız Bülent Ecevit´i bir kez daha rahmetle anıyorum. Çıldır halkının desteği ile göreve geldiğimiz gün dürüst bir siyasetle, eşitlik, huzur ve barış içerisinde bir yönetim sergileyeceğiz. Bugün seçim startımızın ilk gününde hep birlikte geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen seçim koordinasyon merkezinin açılışının ardından Göksu ve partililer. Çeşitli istişareler için basına kapalı olarak toplantı gerçekleştirdi.