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Göksu, "Esnaf şehrin sahibidir"

Demokratik Sol Parti Belediye Çıldır Başkan Adayı Mutlu Göksu seçim çalışmaları kapsamında Çıldır esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi.

15 Mart 2019 Cuma 15:29
Göksu, "Esnaf şehrin sahibidir"

Demokratik Sol Parti Belediye Çıldır Başkan Adayı Mutlu Göksu seçim çalışmaları kapsamında Çıldır esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi.


İlçedeki bir çok esnafı ziyaret eten Göksu " Esnaf o şehrin sahibidir. Sadece ekonomik anlamda değil, O şehirde İlçe yaşan herkesin dert ortağıdır. Esnafın İlçe kattığı ve kazandırdıkları şehrin büyümesinde ve gelişmesindeki ana unsurdur. Halkımızın teveccühü ile göreve geldiğimizde esnafımızla beraber adımlar atarak Çıldır daha ileri adımlara taşıyacağız. Esnaf ilçe kalbi görevini üstlenir, dertleri dinler farklı açılardan olaylara yaklaşarak çözüm üretilmesinde daha keskin çareler bulur. Eğer bir ilçede esnaf sorun yaşıyorsa o ilçe ilerleyemez. Hele ki Global marketlerin giderek yoğunlaştığı şu günlerde esnaf daha fazla sorunla karşı karşıyadır. Bu konuda kapitalizmin dayatmasına karşı durarak yerli esnafın yanında yer alacağız. Sorunlara serzenişlere esnafımızla birlikte çözüm bulacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:29
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