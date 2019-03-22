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Göksu Deltası’nda yangın

Mersin’in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan, koruma altındaki Göksu Deltası’nda yangın çıktı.

22 Mart 2019 Cuma 13:48
Göksu Deltası’nda yangın

Mersin’in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan, koruma altındaki Göksu Deltası’nda yangın çıktı.


Göksu Deltası’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Türkiye’deki 450 kuş türünden 328’inin görülebildiği, florasında 441 bitki türü barındıran deltadaki yangına, arazinin bataklık olmasından dolayı yangına müdahale edilemiyor ve kendiliğinden sönmesi bekleniyor.


Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltadaki yangında şu ana kadar 100 dönüm sazlık alanın yandığı tahmin edilirken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı ve zarar gören alanın ne kadar olduğunun yapılacak incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:48
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