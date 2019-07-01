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Göksu Deltası’nda çıkan yangın kendiliğinden söndü

Mersin’in Silifke ilçesinde 300’ün üzerinde kuş türünün bulunduğu Göksu Deltası’ndaki yangında yaklaşık 200 dönüm sazlık arazi yandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:45
Göksu Deltası’nda çıkan yangın kendiliğinden söndü

Mersin’in Silifke ilçesinde 300’ün üzerinde kuş türünün bulunduğu Göksu Deltası’ndaki yangında yaklaşık 200 dönüm sazlık arazi yandı. Gece saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisi ile yayılan yangın sabah saatlerinde kendiliğinden söndü.


Edinilen bilgiye göre, Kamyoncular Kooperatifinin yaklaşık 3 kilometre alt kısmında gece henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı yere gelen Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edemedi. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi aldı.


300’ün üzerinde kuş türü ve çok sayıda bitki türünün bulunduğu Göksu Deltası’ndaki yangında yaklaşık 200 dönüm sazlık arazi yandı. Bataklık içerisindeki yangının sabah saatlerinde kendiliğinden söndüğü belirtildi. Yetkililer, sazlık alanda çıkıp rüzgarın da etkisiyle yayılan yangından etkilenen kuş türlerinin ve bitki örtüsünün tespiti için çalışmalara başladı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:45
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