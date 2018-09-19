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Göksel Taşçı kimdir? Göksel Taşçı İYİ Parti'den neden istifa etti?

İYİ Parti'de ipler kopuyor. İYİ Parti seçimli kongre sürecinden sonra özellikle de MHP kökenli isimler tek tek partiden istifa ediyor. İYİ Parti'den istifa edenlerin arasına Partinin Kurucular Kurulu Üyesi Genel Başkan Meral Akşener'in danışmanı olan Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı da eklendi. Peki Göksel Taşçı kimdir? Göksel Taşçı İYİ Parti'den neden istifa etti?

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:17
Göksel Taşçı kimdir? Göksel Taşçı İYİ Parti'den neden istifa etti?

İYİ Parti'de ipler kopuyor. İYİ Parti seçimli kongre sürecinden sonra özellikle de MHP kökenli isimler tek tek partiden istifa ediyor. İYİ Parti'den istifa edenlerin arasına Partinin Kurucular Kurulu Üyesi Genel Başkan Meral Akşener'in danışmanı olan Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı da eklendi. Peki Göksel Taşçı kimdir? Göksel Taşçı İYİ Parti'den neden istifa etti?

Göksel Taşçı neden istifa etitğini ilişkin 'Kuruluş amaçlarının hayata geçirilmesi hususunda hiç bir gayret ve niyetin ortaya konulamaması sebebi ile, Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Danışmanlığı ve Parti Üyeliğinden istifa ediyorum' dedi. Göksel Taşçı 19 Ekim 1970  yılında Nevşehir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi, İşletme bölümü mezunu olan Göksel Taşçı 2012-2016 dönemleri arasında MHP Nevşehir İl Başkanı görevinde bulunmuştu. Taşçı mali müşavirlik de yapmaktadır.

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 15:17
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