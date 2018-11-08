Göksel Gümüşdağ'ın kuzeni Gökhan Gümüşdağ CHP'den aday oldu
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kuzeni Gökhan Gümüşdağ, CHP'den İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'na aday oldu.08 Kasım 2018 Perşembe 15:06
Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, partilerin aday göstereceği isimler dikkat çekiyor. Özellikle hezimetlerin partisi CHP’nin kimleri aday göstereceği merak edilirken, Küçükçekmece için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Gökhan Gümüşdağ aday oldu
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kuzeni Gökhan Gümüşdağ, CHP'den İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'na aday oldu.
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