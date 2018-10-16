Göksel Aşan kimdir? Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan atandı. Atama kararından sonra Göksel Aşan'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Göksel Aşan kimdir? Göksel Aşan nereli ve kaç yaşında? Göksel Aşan hangi görevlerde bulundu? İşte Göksel Aşan biyografisi

Göksel Aşan kimdir?

24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. Bunun ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimi 1991 yılında tamamladı. Doktora eğitimini 1991-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi alanında tamamladı. 1988-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılnda "Doçent" olan Göksel Aşan, 2017 ise yılında Prof. Dr. unvanını almıştır.

Uzun yıllardır İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çeşitli görevler alan Göksel Aşan, buranın yanı sıra İstinye Üniversitesi ve Aydın Üniversitesi’nde de dersler vermiş ve farklı görevlerde bulunmuştur. 16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atanmıştır.