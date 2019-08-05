Gökmeydan Mahallesi sakinlerinden Başkan Kazım Kurt’a ziyaret

Gökmeydan Mahalle Muhtarı Nizamettin Ertaş ve mahallesi sakinleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ziyarette, Odunpazarı Belediyesi’nin yeni dönem projelerinden Gökmeydan Mahallesi’nde yaşanan sorunlara kadar birçok konu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 31 Mart yerel seçimlerinde başarı göstererek yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt’u tebrik eden mahalle sakinleri, Odunpazarı Belediyesi’nin Gökmeydan’da yaptığı çalışmalardan çok memnun olduklarını belirtti. Cumhuriyet Parkı ile Gökmeydan Mahallesi’nin büyük bir eksikliğinin giderildiğini dile getiren mahalle sakinleri, Başkan Kurt’a Cumhuriyet Parkı ve Gökmeydan Mahallesi’nde yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

Gökmeydan Mahalle Muhtarı Nizamettin Ertaş ve mahalle sakinlerine ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin yeni dönemde Gökmeydan Mahallesi’nde gerçekleştireceği çalışmaları anlattı.