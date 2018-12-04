Gökmen Gökmenoğlu kimdir nerelidir? Baro Başkanı Gökmenoğlu İYİ Parti Afyon adayı oldu
İYİ Parti'nin Afyonkarahisar belediye başkan adayı kim olacağı merak ediliyordu. Son dakika gelişmesine göre, Afyon İYİ Parti belediye başkan adayı Isparta Barosu Başkanı Gökmen Gökmenoğlu oldu. Gökmen Gökmenoğlu kaç yaşında?04 Aralık 2018 Salı 12:17
İYİ Parti'nin Afyonkarahisar belediye başkan adayı kim olacağı merak ediliyordu. Son dakika gelişmesine göre, Afyon İYİ Parti belediye başkan adayı Isparta Barosu Başkanı Gökmen Gökmenoğlu oldu. Gökmen Gökmenoğlu kaç yaşında?
9 Ocak 1972 doğumlu olan Gökmen Gökmenoğlu, Isparta Barosu'nun çeşitli kademelerinde toplam 22 yıl görev yaptı. Gökmenoğlu 5. Dönemdir Isparta Barosu Başkanı görevini yapıyordu.
YORUM YAZ