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Gökmen, "Girişim milletin direnmesiyle engellendi"

15 Temmuz Gazisi Ferhat Gökmen, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını aktarırken herkesin o gece korkusuz olduğunu söyledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:39
Gökmen, "Girişim milletin direnmesiyle engellendi"

15 Temmuz Gazisi Ferhat Gökmen, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını aktarırken herkesin o gece korkusuz olduğunu söyledi.


Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenen “15 Temmuz Milletin Zaferi” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Programa Vali Dr. Zülkif Dağlı, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, şehit aileleri, gaziler, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.


Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İshak Albayrak’ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda; Rektör Nigar Demircan Çakar, vatansız yaşayamayız diyenlerin bir arada olduğu, milletin zaferinin 3. yılında şehitlerimizi anmak, yad etmek ve gençlerimizin bu durumdan ders çıkarması için toplandıklarını dile getirdi. Bu hain darbe girişiminin kendisinde bıraktığı en büyük olumsuz şeyin, güven duygusu olduğuna işaret eden Rektör Çakar, güveni telafi etmenin zor olduğunu ancak bu milli birlik günüyle birbirimize bağlanmamız gerektiğini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.


Vali Zülkif Dağlı yaptığı konuşmasına; “Biz olayların içinde değildik ancak şehit ailelerinin acılarını paylaşıyoruz, 15 Temmuz’u Allah’ın izniyle atlattık ve Allah bir daha yaşatmasın” diyerek sözlerine başladı.


“Düşman uyumuyor, sürekli tetikte olmamız lazım. Bu yüzden bilginin gücü her şeyden daha önemli. Daha donanımlı, bilinç düzeyi yüksek bireyler olmamız gerekiyor” sözleriyle konuşmasına devam eden Vali Dağlı, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek konuşmasını noktaladı.


Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik ise darbeler tarihinden bahsederek tarihteki olayları sırasıyla örneklerle açıkladı. Her darbenin devletimize, milletimize ve ümmetimize kayıplar yaşattığını vurgulayan Ahmet Hüsrev Çelik, tarihin her döneminde yapmak istediklerini 15 Temmuz’da yapamadıklarını bu sefer devletin, milletin ve ümmetin kazandığını sözlerine ekledi.



“Herkes o gece korkusuzdu”


15 Temmuz Gazisi Ferhat Gökmen ise konuşmasında o gece yaşadıklarını aktarırken herkesin o gece korkusuz olduğunu, nasıl mücadele ettiklerini ve hangi duyguları yaşadıklarını anlattı. Ölene kadar bu vatanı terk etmeyeceğini belirten Ferhat Gökmen, bu girişimin milletin direnmesiyle engellendiğine dikkat çekerek darbe girişiminin gerçekleşmesi durumunda neler olabileceğini katılımcılarla paylaştı.


Program sonunda, 15 Temmuz Gazisi Ferhat Gökmen’e plaketini Vali Zülkif Dağlı, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik’e ise plaketini Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar takdim etti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:39
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