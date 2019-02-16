Gökkuşağının eşsiz manzarası görenleri hayran bıraktı Taksim’de kısa süren yağışın ardından beliren gökkuşağı kendine hayran bıraktı.

Taksim’de kısa süren yağışın ardından beliren gökkuşağı kendine hayran bıraktı. Vatandaşlar o anları kameralarına kaydederken bol bol fotoğraf çekti.

İstanbul’da gün içerisinde belirli aralıklarla yağan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. İstanbul’un en yoğun noktalarından olan Taksim Meydanı’nda ise gökkuşağını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti.

O anları kameralarına kaydeden vatandaşlar ve turistler, gökkuşağı önünde bol bol fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştirdi.

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