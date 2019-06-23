0553 313 94 23

Gökkuşağı Kafe çalışmalarını sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gökkuşağı Kafe, 2 farklı merkezde özel bireyleri toplumla bütünleştirmek ve öz güven kazandırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

23 Haziran 2019 Pazar 16:13
Gökkuşağı Kafe çalışmalarını sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gökkuşağı Kafe, 2 farklı merkezde özel bireyleri toplumla bütünleştirmek ve öz güven kazandırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.


15 bireyin çalışarak servis yaptığı Gökkuşağı Kafeler ile bireylerin gelişiminin takip edilebileceği akademik çalışmalara zemin hazırlanırken bireylerin ailelerinin yaşadığı zorlukların da azaltılmasında önemli bir pay sahibi oluyor. Gökkuşağı Kafe’de çalışan bireyler ayrıca fotoğraf çekiminden ebruya, halk oyunlarından Latin danslarına kadar eğlenceli aktivitelere dahil olma fırsatı da yakalıyor. Zaman zaman Tepebaşı Belediyesinin çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlerine de katılan bireyler, her geçen gün kent yaşamının etkin birer bireyine dönüşüyorlar.



"Kafelerimiz Eskişehir’de önemli noktalardan biri oldu"


Konu hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Bu projeye başladıktan sonra o kadar mesafe kat ettik ki, artık sigortalı ve maaşlı olarak çalışabiliyorlar. Aralarından KPSS’yi kazanarak devlet memuru olanlar var, bunun örneği Türkiye’de çok az. Ama gençlerimiz, ‘çalışamazlar’ denilen bir ortamda, onlara görev verdiğinizde son derece iyi yaptıklarını ispatladılar. Çalışırlarken dikkatleri üst düzeyde, iş ahlakları örnek olacak seviyede. Bugün duyuyorum farklı belediyeler de hayata geçiriyor ya da özel olarak şahıslar tarafından aynı model sürdürülebiliyor. Kafelerimiz Eskişehir’de önemli noktalardan biri oldu, tertemiz, hijyenik bir mekan olunca insanlarımız da burayı tercih ediyor. Vatandaşlarımız gençlerin nasıl hizmet ettiklerini görüyor ve buranın elçisi gibi gittikleri yerlerde anlatıyor. Aldığımız ödüller de bu projenin anlamı açısından çok önemliydi. Gençlerimizi ne kadar sevsek, emek versek az. Onları hayata kazandırmaktan, arkalarında olmaktan dolayı çok mutluyum. Özel gençlerimizin içinde olduğu her işte olduğu gibi Gökkuşağı Kafe’nin de özünde sevgi var” ifadelerini kullandı.


Gökkuşağı Kafeler, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi ve Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi olmak üzere iki ayrı noktada hizmet veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:13
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da oy verme işlemi sona erdi
    1. İstanbul’da oy verme işlemi sona erdi
    2. Çanakkale’de 41 mülteci yakalandı
    3. Gezi gözlemcisi 'Oy ve Ötesi' yine..
    4. Trump'tan flaş İran açıklaması!
    5. PKK'lı teröristler, çobanı katletti
    6. İBB seçimlerinde 'kitapçık' skandalı!..
    7. Şampiyon A Milli Erkek Voleybol..
    8. İstanbul’da sandıklar kapandı, sayım..
    9. Maltepe seçim sonuçları 2019 |..
    10. Sultanbeyli'de oylar sayılıyor! İşte..
    11. Bağcılar'da oylar sayılıyor! İşte ilk..
    12. Esenler'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    13. Sultangazi'de oylar sayılıyor! İşte..
    14. Gaziosmanpaşa'da oylar sayılıyor! İşte..
    15. Hakurk'a Pençe Harekatı'yla terör..
    16. Şile'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    17. Güngören'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    18. Sarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile..
    19. Kağıthane'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    20. Eski milletvekili ve işadamı Demir,..
    21. İstanbul'da sandıklar kapandı
    22. Pendik’te oylar sayılıyor! İşte ilk..
    23. Kağıthane seçim sonuçları son dakika |..
    24. YSK'nin hatalı mühür kararı
    25. Medeniyet Derneğinden “Yeni Türkiye..
    26. Mersin’de stratejik plan çalışmaları..
    27. Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş..
    28. Irak’ın kuzeyinde 4 haftada 96 PKK’lı..
    29. Oy verme işlemi sona erdi
    30. İzmir’de ormanlık alanda yangın
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?