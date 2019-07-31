Gökhan Türkmen’den Başkan Şahin’e ziyaret

Sanatçı Gökhan Türkmen ve eşi Sinem Aksoy, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Semih Şahin, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarına teşekkür etti. Burada kısa bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, “Sanatçımız Gökhan Türkmen ve eşi Sinem Aksoy bizlere hayırlı olsun ziyaretine geldi. Ziyaretleri dolayısıyla kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, müzik hayatında başarılar diliyorum” dedi.