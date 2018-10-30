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Gökhan Töre'nin sağlık durumu nasıl? Gökhan Töre Başakşehir maçında oynayacak mı?

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin sol bacak kas zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edildiği açıklandı. Peki Gökhan Töre’nin sağlık durumu nasıl? Gökhan Töre Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Başakşehir maçında forma giyecek mi?

30 Ekim 2018 Salı 19:05
Gökhan Töre'nin sağlık durumu nasıl? Gökhan Töre Başakşehir maçında oynayacak mı?

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin sol bacak kas zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edildiği açıklandı. Peki Gökhan Töre’nin sağlık durumu nasıl? Gökhan Töre Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Başakşehir maçında forma giyecek mi?

Beşiktaş’dan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Gökhan Töre'nin kontrollerinin yapıldığı belirtilerek, "Gökhan Töre'nin yapılan muayene ve çekilen MR sonucuna göre, sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edilmiştir." denildi. Açıklamada, futbolcunun tedavisine başlandığı ifade edildi. Gökhan Töre’nin 3 Kasım Cumartesi günü oynanacak Başakşehir maçında forma giyip giymeyeceği henüz belli değil.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 19:05
  1. Rize
  2. Gökhan Töre'nin sağlık durumu nasıl?
  3. Gökhan Töre Başakşehir maçında oynayacak mı?
  4. son dakika beşiktaş haberleri

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