Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe O Ses Tükiye Yarışmasından neden ayrıldı? Gökhan Özoğuz kimdir? Yıldız Tilbe kimdir?

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 5 yıldır yer aldığı O Ses Türkiye jürisinden ayrıldığını son dakika olarak açıkladı. Bu açıklamanın ardından yeni sezonda jüri üyeliğinden ayrılan bir diğer isim Yıldız Tilbe oldu. Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe kimdir?

Gökhan Özoğuz, 14 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da Fenerbahçe semtinde doğmuştur. Aslen Gaziantep'lidir. Babası Ahmet Özoğuz'dur. Açıköğretim Fakültesinde okudu. 2007'de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz vefat etti. Müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü.

15 yaşında gitar çalmaya merak salan Gökhan Özoğuz, Athena müzik grubunun solistidir. Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz ikiz kardeşidir. 2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu. Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Milli Basketbol takımımız için yaptığı "12 Dev Adam" şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra'ya gittiler Gökhan Özoğuz, 28 Aralık 2012 tarihinde Melis Ülken ile evlendi. 3 Temmuz 2013 tarihinde Ayşe Derya adında bir kızı oldu.

YILDIZ TİLBE KİMDİR?

1966 yılında Tuncelili bir anne ile Ağrılı bir babanın altıncı ve son çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Babası mevsimlik işçiydi. Geçim sıkıntılarından dolayı ortaokul ikinci sınıftan sonra okulu bırakmak zorunda kaldı. 18 yaşından önce evlenen genç Yıldız Tilbe'nin bu evliliğinden bir kız çocuğu oldu. Ancak bu evlilik sadece 5 yıl sürdü. Küçük yaşlardan beri şarkı söyleyen Yıldız Tilbe, evliliğinin bitmesinin ardından kızına bakabilmek için şarkıcılık yapmaya başladı. Şarkı söylemeye düğün salonlarında başlayan Yıldız Tilbe, daha sonraları gece kulüplerinde sahne almaya başladı.

Tüm albümleri:

1994 – Delikanlım

1995 – Dillere Destan

1996 – Aşkperest

1998 – Salla Gitsin Dertlerini

2001 – Gülüm

2002 – Haberi Olsun

2003 – Yürü Anca Gidersin

2004 – Yıldız'dan Türküler

2004 – Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım

2005 – Papatya Baharı

2006 – Tanıdım Seni

2008 – Güzel

2010 – Hastayım Sana

2011 – Oynama

2013 – Yeniden Eskiler Arabesk

2015 – Yıldız Tilbe

2016 – Oynat