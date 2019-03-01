Beşiktaş'a Gökhan Gönül ve Kagawa'dan kötü haber geldi
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Kagawa ve Gökhan Gönül, yarın oynananacak Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.01 Mart 2019 Cuma 12:57
Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak. Shinji Kagawa sol kasık adduktor ve Gökhan Gönül sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı.
Teknik Direktör Şenol Güneş, İ.M. Kayserispor maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti:
İşte Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi
Kaleciler: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu
Defans: Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel
Orta Saha: Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens,
Forvet: Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz
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