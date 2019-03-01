Beşiktaş'a Gökhan Gönül ve Kagawa'dan kötü haber geldi Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Kagawa ve Gökhan Gönül, yarın oynananacak Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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