Gökhan Gönül: Formayı hakeme verin Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, maçın ardından hakeme tepki gösterdi.

Süper Lig'in 31. haftasında hakem kararlarının çok tartışıldığı maçta, Galatasaray'a 2 golle mağlup olan Beşiktaş'ta, tepkiler dinmek bilmiyor. Maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın taraflı bir tutum içinde karşılaşmayı yönettiğini belirten Beşiktaş camiası, tepkisini dile getirirken, Gökhan Gönül'ün sözleri olay oldu. Maç sonrası gazetecilerin bulunduğu alandan takım otobüse giden Gökhan, imzalatılmak için bekletilen Galatasaray formalarını görünce, "Şu formalardan birini hakeme verin" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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