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Gökhan Gönül: Formayı hakeme verin

Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, maçın ardından hakeme tepki gösterdi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:28

Süper Lig'in 31. haftasında hakem kararlarının çok tartışıldığı maçta, Galatasaray'a 2 golle mağlup olan Beşiktaş'ta, tepkiler dinmek bilmiyor.

Maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın taraflı bir tutum içinde karşılaşmayı yönettiğini belirten Beşiktaş camiası, tepkisini dile getirirken, Gökhan Gönül'ün sözleri olay oldu.

Maç sonrası gazetecilerin bulunduğu alandan takım otobüse giden Gökhan, imzalatılmak için bekletilen Galatasaray formalarını görünce, "Şu formalardan birini hakeme verin" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:28
  1. Süper Lig
  2. Gökhan Gönül
  3. Bülent Yıldırım
  4. Beşiktaş
  5. Galatasaray
  6. derbi maçı

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