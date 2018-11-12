THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Gökhan Akkan'ın yerine sürpriz isim dahil edildi

TFF, Gökhan Akkan'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartıldığını yerine ise Okan Kocuk'un milli takım kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 19:41
A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Gökhan Akkan'ın yerine sürpriz isim dahil edildi

İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan A Milli Takımın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Gökhan Akkan'ın yerine Okan Kocuk davet edildi

A Milli Takım Sağlık Heyeti'nin kampta yaptığı tetkik ve muayene sonrasında, Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın Medipol Başakşehir karşılaşması sonrasında sağ arka adalesinde oluşan zorlanmanın İsveç ve Ukrayna maçları süresince iyileşmeyeceği tespit edildi.

Bu gelişme üzerine Gökhan aday kadrodan çıkartılırken, yerine Bursaspor'dan Okan Kocuk davet edildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 19:41
  1. Türkiye
  2. Bursaspor
  3. Çaykur Rizespor
  4. Başakşehir
  5. Bursa
  6. Ukrayna
  7. Rizespor
  8. İsveç
  9. Türkiye Futbol Federasyonu
  10. Okan Kocuk
  11. Gökhan Akkan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de Aykut Kocaman bombası
    1. Süper Lig'de Aykut Kocaman bombası
    2. Kim'e şok! Kuzey Kore'nin 13 gizli..
    3. Meteoroloji uyardı! Kar yağışı geliyor
    4. İNSAMER’den Yemen Raporu
    5. Ekonomiye 19.1 milyar TL destek..
    6. Alman ekibi Tolgay Arslan için devrede!
    7. PTT alımları yılbaşından önce..
    8. İran'ı karıştıracak itiraf! 'Birçok..
    9. UEFA'dan Türk hakemlere kritik görev
    10. Yüzlerce işçi bir anda zengin oldu!..
    11. Şemdinli şehidi Önder, ebedi..
    12. Engelli yolcuyu almak isteyen UBER..
    13. İlişkide güven problemi ile nasıl baş..
    14. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    15. Gökhan Akkan'ın yerine sürpriz isim..
    16. A Milli Takım kadrosundan çıkarılan..
    17. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    18. Arakanlı Müslümanlar hakkında flaş..
    19. MSB'den Hakkari'deki patlamaya ilişkin..
    20. Menemen'de köylünün ÇED zaferi
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim