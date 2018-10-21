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Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'dan Susurluk açıklaması!

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın kızı, yazar Gökçen Çatlı, '2'nci Kayseri Kitap Fuarı'nda 'Babam Çatlı' kitabını okurlar için imzaladı. Gökçen Çatlı, "21 yıldır suikastın aydınlığa kavuşmasını bekliyoruz. Zannediyorum; bundan sonra her kimler, hangi örgüt, babamın suikastında parmağı varsa ortaya çıkacak" dedi.

21 Ekim 2018 Pazar 17:32
Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'dan Susurluk açıklaması!

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli olaylarından birisi olan 'Susurluk olayı'nda hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı, önemli açıklamalarda bulundu.

Susurluk'ta 3 Kasım 1996'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren Abdullah Çatlı'nın kızı, yazar Gökçen Çatlı, '2'nci Kayseri Kitap Fuarı'na katıldı. Okurlarıyla buluşan Gökçen Çatlı, 'Babam Çatlı' kitabını imzaladı. DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çatlı, "Babam 1996'da bir suikasta uğradı. Bu meselenin aydınlanması gerekir. 21 yıldır biz bu suikastın aydınlığa kavuşmasını bekliyoruz. Sükunetle devletimizinden suikastla ilgili bir yol kat edilmesini bekliyoruz. Devleti hiçbir şekilde zora sokmadan uygun zamanı beklemek gerekiyor. Ben zannediyorum, bundan sonra her kimler, hangi örgüt, babamın suikastında parmağı varsa ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin karanlık bir döneminde birçok suikastın arkasında belli örgütler var. Babamın ölümünde olduğu gibi BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve adı gizli olan bazı kişileri öldürenlerin belli bir merkezden çıktığı görülüyor. Çünkü yapılan suikastlar maalesef aynı dokuya sahip. Ben, bu konuda devletime güveniyorum. Bu suikastın aydınlanacağını düşünüyorum" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 17:32
  1. Gökçen Çatlı
  2. Abdullah Çatlı
  3. Susurluk Olayı
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  5. 2'nci Kayseri Kitap Fuarı

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