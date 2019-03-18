Melih Gökçek'ten Yıldız Tilbe açıklaması: Gözü kara, yiğit kadın...

Sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Yıldız Tilbe bu kez Ayasofya için attığı tweet ile gündem oldu. Tilbe'ye, destek Melih Gökçek'ten geldi.

Sık sık sosyal medyada paylaşımları ile gündeme gelen şarkıcı Yıldız Tilbe, Yeni Zelanda'da 50 Müslüman'ın ölümüne neden olan vahteşe tepki gösterdi. 50 Müslüman'ı katleden caninin Ayasofya'yı minarelerden kurtarmak istediğini yazması Yıldız Tilbe'yi kızdırdı.

Caninin Ayasofya ile ilgili mesajına Tilbe Ayasofya ibadete açılsın diyerek tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tilbe, Ayasofya ibadete açılsın hashtag ile paylaşımlarda bulundu.

" Ayasofyayı geri alıcaz"

Tilbe şu sözleri söyledi:

"Ben herhangi biri olarak,dünyanın öbür ucunda birinin canlı yayın yaparak bir camideki savunmasız insanları katletmesine ve dünyanın öbür ucundan ülkemize dönüp Ayasofyayı geri alıcaz sizide halledicez demesinden bunu anlıyorum. Sanki Vatikan'ı cami yapalım dedim hayret bişey"

"En gözü karası, en yiğidi"

Tilbe'nin paylaşımlarını sosyal medyadan alıntılayan Gökçek, şu paylaşımda bulundu: "Yıldız Tilbe, bayan sanatkârların gözü en karası, en yiğidi... Doğru bildiğini söylemekten zerre çekinmeyecek kadar cesur. İşte Ayasofya için söyledikleri ve tepki koyanlara verdiği cevap... Alkışları hak ettin yiğit sanatçı, herkes alkışlasın lütfen." dedi.