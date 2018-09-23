Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...

Ankara'nın en büyük projesi ANKAPARK'ın açılışı için kısa bir zaman kaldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FOX TV haber spikeri Fatih Portakal'ın ANKAPARK ile ilgili eleştirilerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

'SIKAR DEĞİL Mİ?'

FOX Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, ANKAPARK projesini rakamlar üzerinden eleştirirken Melih Gökçek'ten bir çağrı geldi.

Gökçek, doğruları anlatmak için Portakal'a canlı yayına katılma çağrısında bulunurken 'BU GECE FOX TV'DE FATİH PORTAKAL İNFAZ YAPMIŞ... KONUNUN CAHİLİ BİRİLERİNİ KONUŞTURMUŞ... MUHABİRE DE HABERİ TERSİNDEN OKUTMUŞ... OLMUŞ SANA HABER (!)... FATİH PORTAKAL, YÜREĞİN YETİYORSA HABERİNE CANLI KATILAYIM ,YADA CANLI BAĞLANAYIM,VAR MISIN? SIKAR DEĞİL Mİ?' mesajını sosyal medyadan paylaştı.