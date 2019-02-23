Melih Gökçek'ten o isme dinazorlu gönderme!

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile Melih Gökçek arasındaki Ankapark kavgası yeni bir boyut kazandı. Gökçek, Taşcıer'i Ankapark'ı gezmeye davet etti. Bu daveti önce kabul eden Gamze Taşcıer, saatler sonra Gökçek'e Ankapark gezisine katılmaktan vazgeçtiğini bildirdi.

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ankapark'la ilgili bir takım iddilar gündeme getirmiş, Melih Gökçek ise Taşcıer'le iddiaya girmek istemişti.

Bu polemiğin ardından Ankapark'a gezi düzenleyen Melih Gökçek, Gamze Taşcıer'i de davet etti. İlk önce Melih Gökçek'in davetini kabul eden CHP'li Gamze Taşcıer, daha sonra gezie katılmayacağını Gökçek'e bildirdi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile arasında geçenleri Twitter'dan paylaşan Melih Gökçek, Ankapark'taki dinazor çadırlarının videosunu çekti ve Gamze Taşcıer'e hediye etti.

İşte Gökçek'in o tweetleri: