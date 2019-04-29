Melih Gökçek’ten İP'li Türkkan'a Çamlıca Camii teşekkürü!

İsmail Uğur Yeniakit.com.tr

Çamlıca Camii tartışmaları sürerken, İyi Partili Lütfü Türkkan’ın Twitter’dan yaptığı “Çamlıca Camii, bugün yeterli cemaati olmayabilir. Ancak, sonraki kuşaklara da miras bırakacağımız güzel bir mabeddir. Yapanlardan Allah razı olsun.” paylaşımına Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten destek geldi.

Lütfü Türkkan beni hiç sevmez ama…

İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Ermeni soykırım kararı için Fransa’ya karşı verdiği kanun teklifi ve Çamlıca Camii ile ilgili paylaştığı Twitter mesajı için “İki milli çıkış” ifadesini kullanan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, twitter adresinden Türkkan’a teşekkür etti. Gökçek paylaşımında “Lütfü Türkkan beni hiç sevmez… Ancak arka arkaya yaptığı iki milli çıkıştan dolayı onu alkışlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Çamlıca Camii paylaşımı Gökçek’ten teşekkür aldı

Çamlıca Camii tartışmaları aynı siyasi mirasa sahip toplumsal tabanda görüş ayrılıklarına neden olurken, karşıt bazı kesimlerde de görüş birliği oluşturdu. İYi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın twitter hesabından Çamlıca Camii fotoğrafını kullanarak paylaştığı “Çamlıca Camii, bugün yeterli cemaati olmayabilir. Ancak, sonraki kuşaklara da miras bırakacağımız güzel bir mabeddir. Yapanlardan Allah razı olsun.” açıklaması takdir topladı. Gökçek, Lütfü Türkkan’ın Çamlıca Camii ile ilgili paylaşımını da iki milli çıkışından biri olarak niteledi.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın o paylaşımı