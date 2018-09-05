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Masur Yavaş, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabilir

2014 yerel seçimlerinde, CHP tarafından Ankara'dan aday gösterilen ve Melih Gökçek karşısında hezimeti yaşayan Mansur Yavaş'ın ismi, büyükşehir için yeniden tartışılıyor.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:56
Masur Yavaş, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabilir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlerle ilgili strateji belirlemek üzere cuma günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK)'da toplanacak. Önüzümdeki hafta ise Parti Meclisi (PM) toplantısı var.

CHP'NİN HEDEFİ İSTANBUL VE ANKARA

Yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul CHP için kritik önem taşıyor. Dün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul ve Ankara'nın en önemli hedefleri olduğunu açıklamıştı.

MYK ve PM toplantılarında başta İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerden kimlerin aday gösterileceği konusunda fikir alış verişinde bulunulacak.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı olarak en ön planda olan ismin Mansur Yavaş olduğu belirtiliyor.

GEÇEN SEÇİMDE KAYBETMİŞTİ

Mansur Yavaş, 2014 yerel seçimlerinde yine Ankara'dan aday gösterilmiş ancak AK Parti'nin adayı Melih Gökçek'e kaybetmişti.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 14:56
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