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Gökçek derbideki olayların suçlusunu buldu

İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel'in fragmanında "2. Gezi hazırlığı ve Ali Koç'a suikast" mesajı verildiğini dile getiren Melih Gökçek, dün Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve yarım kalan derbideki olayların işaretinin de La Casa De Papel'in fragmanında verildiğini iddia etti.

20 Nisan 2018 Cuma 11:49
Gökçek derbideki olayların suçlusunu buldu

Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada iddialı çıkışlarına ve komplo teorilerine devam ediyor. Gökçek'e göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olayların işareti La Casa De Papel'in fragmanında verildi. Gökçek'in bu iddiasını destekleyen tezi ise fragmanın bir kısmının Kadıköy'de çekilmiş olması.

FENERBAHÇE STADI'NDA KAOS... 

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Tribünlerden atılan cisimler ve 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kafasına gelen cisim dolasıyıla yaralandı.  

O DİZİYLE OLAYLARIN İŞARETİ VERİLDİ

 Melih Gökçek bu olaylar üzerine klavye başına geçip İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtımda bu olayların işaretinin olduğunu söyledi. 

İKİNCİ GEZİ OLAYLARI VE ALİ KOÇ'A SUİKAST İDDİASI

Gökçek, aynı şekilde La Casa De Papel tanıtım videosunda Ali Koç'a suikast, ikinci bir Gezi eylemi ve bir darbe işareti olduğunu iddia etmişti.

İşte Melih Gökçek'in Twitter hesabından yaptığı o paylaşımlar...

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:49
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. La Casa De Papel
  4. Fenerbahçe
  5. beşiktaş

YORUM YAZ

  • mazlummazlum10 dk önce
    ceza yine Fenerbahçeye kesildisiyasetfeneri bitirdi devlet buna dur demeli artık
  • davincidavinci23 dk önce
    bak bak bak nasılda teşhis koymuş.şeytanın aklına gelmez.belediyeler fetöye bedava arsalar bağışlar ihaleler verirken devlet kadrolarına orduya emniyete 10.00010.000yerleşirken tek kelime etmeyen....nereye niçin gittiğini bilmeyen askerler tutuklanırkenmüebbetten yargılanırken tek kelime etmeyen....kışlasına gelen bir faxla terör saldırısı ihbarıyla terörist kovalamaya gittiğini sanıp bir anda 50.000-100.000 vatandaşın içinde kalıp hangi cehenneme niçin atıldığını bilmeyen askerlerede bi açıklama yapsa.kendi askeri tarafından niçin vurulduğunu bilmeyen vatandaşlarımızadabi açıklama yapsa.bir gecede mi oldu tüm bunlar.bu fetönün arkasındaki güçleri nasıl milyar dolarla oynadıklarını tek tek anlatsada aydınlansak bizim kafamız çalışmıyor
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