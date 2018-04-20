Gökçek derbideki olayların suçlusunu buldu

Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada iddialı çıkışlarına ve komplo teorilerine devam ediyor. Gökçek'e göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olayların işareti La Casa De Papel'in fragmanında verildi. Gökçek'in bu iddiasını destekleyen tezi ise fragmanın bir kısmının Kadıköy'de çekilmiş olması.

FENERBAHÇE STADI'NDA KAOS...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Tribünlerden atılan cisimler ve 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kafasına gelen cisim dolasıyıla yaralandı.

O DİZİYLE OLAYLARIN İŞARETİ VERİLDİ

Melih Gökçek bu olaylar üzerine klavye başına geçip İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtımda bu olayların işaretinin olduğunu söyledi.

İKİNCİ GEZİ OLAYLARI VE ALİ KOÇ'A SUİKAST İDDİASI

Gökçek, aynı şekilde La Casa De Papel tanıtım videosunda Ali Koç'a suikast, ikinci bir Gezi eylemi ve bir darbe işareti olduğunu iddia etmişti.

İşte Melih Gökçek'in Twitter hesabından yaptığı o paylaşımlar...