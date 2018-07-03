Melih Gökçek: Leyla'nın amcası gibi ben de idam istiyorum
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından, "Leyla Akdemir'in amcası çocuk katillerine idam istiyor... Ben de istiyorum... Ya siz?" paylaşımını yaptı.03 Temmuz 2018 Salı 11:17
Melih Gökçek, Türkiye'yi derin yasa boğan küçük Eylül ve Leyla'nın hunharca işlenen cinayete kurban olmasının ardından çocuk istismarcıları ve katilleri için idam talebinde bulundu.
Ağrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'den (4), acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında yüzüstü suya atılmış şekilde bulundu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gökçek, Leyla'nın başına gelen olayın ardından sosyal medyadan "Ben de idam istiyorum" dedi.
ANKET YAPTI
Melih Gökçek, idamla ilgili bir de anket yaptı. Gökçek'in idam anketi kısa sürede rekor bir oy oranına ulaştı.
Gökçek geçtiğimiz günlerde Polatlı'da cansız bedenine ulaşılan Eylül için de bir paylaşım yaparak "Küçük Eylül'ümüzü öldüren her kimse bu şerefsiz kesinlikle asılmalı. Kısıtlı da olsa idam gelmedi" demişti.
ÇOÇUK TACİZCİLERİNE VE KATİLLERİNE HANGİ CEZA VERİLMELİ...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 2 Temmuz 2018
HERKES LÜTFEN OY KULLANSIN.
ÇÜNKÜ BU ANKET DEVLETE YÖN GÖSTERECEKTİR.
ÇOK BÜYÜK KATILIM BEKLİYORUM.
ÇÜNKÜ TÜRKİYE GÜNDEMİ BU.
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