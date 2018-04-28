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Melih Gökçek kriterleri paylaştı: Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını tarif ederek, “Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden” dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:04
Melih Gökçek kriterleri paylaştı: Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden

YENİAKİT.COM.TR  - Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, halen Cumhurbaşkanı adayını bulamayan CHP’deki son durumu değerlendirdi. CHP’nin aday arayışını ti’ye alan Gökçek, yeni çatı adayda “En az 80 yaşında olması, ayak numarasının 41’in üstünde olmaması, saçının tamamen dökülmüş olmaması, bıyığı olması” gibi kriterler arandığını söyledi.

12 maddelik kriterleri paylaştıktan sonra “Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden” ifadelerini kullanan Gökçek, adaylık için ismi geçen Muharrem İnce’ye de mesaj göndererek, “Sevgili Muharrem İnce, KK’nin şartları maalesef sana hiç mi hiç uymuyor.” dedi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 10:04
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Muharrem İnce

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