Gökçek bombayı patlattı: Danışmanları Kılıçdaroğlu'na dedi ki…
Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu’nun danışmanlarının kendisine, “Yanlış yapıyorsunuz efendim, İnce’nin hitabeti sizden çok iyi. Konuşursanız, halk mukayese yapar, seçim sonrası ilk kongrede ezilirsiniz.” diye uyardığını belirtti.06 Mayıs 2018 Pazar 09:41
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Gökçek, Kılıçdaroğlu’nun danışmanlarının kendisine, “Yanlış yapıyorsunuz efendim, İnce’nin hitabeti sizden çok iyi. Konuşursanız, halk mukayese yapar, seçim sonrası ilk kongrede ezilirsiniz.” dediğini ve Kılıçdaroğlu’nun da buna çok bozulduğunu söyledi. İşte Gökçek’in o paylaşımı:
ALDIĞIM HABER ŞU.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 5 Mayıs 2018
KILIÇDAROĞLU’NA DANIŞMANLARI ŞÖYLE DEMİŞLER;
“Yanlış yapıyorsunuz efendim, İnce’nin hitabeti sizden çok iyi. Konuşursanız, halk mukayese yapar, seçim sonrası ilk kongrede ezilirsiniz. Ben konuşmayacağım kampanyayı İnce götürecek deyin”
KK ÇOK BOZULMUŞ DİYORLAR
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