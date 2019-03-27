Gökçe’den seçim ziyaretleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe Darende ilçesini ziyaret ederek vatandaşlardan destek istedi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Gökçe, “Bizim derdimiz hizmet, bizim derdimiz memleket, bizim derdimiz insanımızın mutluluğu İşsizliğin çözülmesi, ekonominin bu darboğazdan çıkması. Malatyamızın Darendemizin hak etmiş olduğu hizmeti getirmek ve sizlere ulaştırabilmek. Beraberliğe ihtiyacımız var. Bu seçim yerel seçim, genel başkan seçmiyorsunuz bulunduğumuz memlekete başkan seçiyorsunuz. Bizim amacımız sizlere hizmet etmek buna göre oy verin istiyoruz” diye konuştu.